Мэр Киева самостоятельно подстригся из-за неработающих парикмахерских

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своем профиле Instagram видео, на котором он сам себе подстригает волосы из-за пандемии коронавируса.

Из-за карантина, связанного с COVID-19, на Украине не работают салоны красоты и парикмахерские.