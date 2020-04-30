Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своем профиле Instagram видео, на котором он сам себе подстригает волосы из-за пандемии коронавируса.
Из-за карантина, связанного с COVID-19, на Украине не работают салоны красоты и парикмахерские.
"С утра прихорошился", — написал Кличко в описании к ролику.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.