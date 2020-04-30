Всех жителей Лос-Анджелеса протестируют на коронавирус

В Лос-Анджелесе объявили о тотальной проверке на коронавирус. Сделать бесплатный тест могут все желающие.

Такое решение приняли власти города.

"Лос-Анджелес стал первым крупным городом в Америке, который предлагает бесплатно сделать тест на коронавирус всем жителям. Хотя приоритет по-прежнему будет отдаваться тем, у кого есть симптомы заболевания, горожане без симптомов также смогут быть протестированы", — написал в своем микроблоге мэр города Эрик Гарсетти.

Те, кто желает проверить свое здоровье, должны предварительно записаться на процедуру. В первую очередь тестирование смогут пройти люди с температурой, кашлем и затрудненным дыханием.

Сейчас в США зарегистрировано более 500 тысяч случаев заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни свыше 60 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что калифорнийские власти вынуждены закрыть пляжи, так как там собирается слишком много людей. Местные жители игнорируют требование о самоизоляции и социальном дистанцировании и массово приходят загорать. Пляжи могут быть закрыты для посещения с 1 мая. Такая же участь ждет местные парки.