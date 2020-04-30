США получили от Турции вторую партию гуманитарной помощи

Эрдоган отправила в США военный самолет с гуманитарной помощь. И написал письмо Дональду Трампу.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

"Вторая партия медицинского груза, подготовленного по указанию президента Турции Тайипа Эрдогана с целью борьбы с эпидемией COVID-19, отправлена из Анкары на борту самолета турецких вооруженных сил", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Военные транспортировали в США медицинские маски, защитные костюмы для врачей и дезинфицирующее средство. Также они доставили американскому президенту письмо от Эрдогана. В послании турецкий лидер выражает свою солидарность на фоне эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москву доставлена гуманитарная помощь из Узбекистана. Россияне получили пять миллионов медицинских масок и марлю.

А Белоруссию в борьбе с коронавирусом поддержал Китай. В Минск доставлена гуманитарная помощь общим весом более чем в 30 тысяч тонн. В посылке были лекарства, средства гигиены и тесты на коронавирус.