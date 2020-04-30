Карантин в Германии могут продлить

Еще на неделю могут продлить карантин в Германии. Сейчас ограничительные меры введены до 4 мая, но срок могут сдвинуть до 10 мая.

О такой возможности пишет BILD, ссылаясь на главу ведомства канцлера Хельге Брауна. По словам источника, срок действия карантина обсуждают в правительстве страны.

Продление карантина нанесет новый удар экономике Германии. Требование соблюдать социальную дистанцию в полтора метра не дает открыть школы, детские сады, кафе и рестораны. По прогнозам экспертов, ВВП страны может потерять до 6,3%.

Сейчас в Германии зарегистрировано более 159 тысяч зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки их число выросло на 1478 человек.

Послабление карантинных мер привело к новой вспышке коронавируса. Число новых зараженных и летальных случаев растет. Из-за этого под угрозой возобновление чемпионата Германии по футболу. Оно запланировано на 9 мая.