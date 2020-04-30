В Узбекистане число коронавирусных больных достигло 2017 человек

Жизни девяти человек унес коронавирус в Узбекистане. В стране зарегистрировано 2017 больных COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана, за сутки выявлено 15 новых случаев.

"По состоянию на 30 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2017", — пишут представители ведомства в телеграм-канале.

Победить опасное заболевание смогли 1096 пациентов.

Напомним, что первый случай заражения в Узбекистане выявлен 15 марта. Нулевым пациентом стала местная жительница, которая вернулась из Франции.

В стране введены жесткие ограничительные меры. С 1 апреля пенсионерам старше 65 лет запрещено выходить из дома, для остальных действует режим самоизоляции. Карантин продлится до 10 мая. Постепенно ограничения снимают: уже разрешено пользоваться личным транспортом, гулять возле дома. С 25 апреля открылись рынки стройматериалов, крупные автосервисы, химчистки, нотариальные конторы.