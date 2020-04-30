В Армении более двух тысяч заболевших коронавирусом

На сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава в Армении сообщается о том, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло до 2066 человек. Из них 134 были выявлены за последние сутки.