На сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава в Армении сообщается о том, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло до 2066 человек. Из них 134 были выявлены за последние сутки.
"В Армении подтверждены 2066 случаев коронавируса. Излечились 929 пациентов. Скончались 32 человека", — уточнили в ведомстве.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.