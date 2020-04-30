В столичном регионе Австралии нет коронавируса

Телеканал 7 News сообщил о том, что австралийская столичная территория, в состав которой входит столица страны Канберра, стала первым регионом, который стал свободным от коронавируса.

Как сообщает телеканал, в данном регионе Австралии впервые за два месяца не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.