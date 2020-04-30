Телеканал 7 News сообщил о том, что австралийская столичная территория, в состав которой входит столица страны Канберра, стала первым регионом, который стал свободным от коронавируса.
Как сообщает телеканал, в данном регионе Австралии впервые за два месяца не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
"Сегодня впервые за семь недель на нашей территории нет активных случаев COVID-19 и это благодаря серьезной работе, которую ведет сообщество, чтобы остановить распространение вируса", — заявила главный врач столичного региона Керрин Коулман.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.