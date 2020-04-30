На Мальдивах зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Издание Avas, ссылаясь на агентство по охране здоровья страны, сообщило о том, что на Мальдивах подтвержден первый летальный исход, связанный с коронавирусной инфекцией.

По словам медиков, в среду из-за осложнений, вызванных заражением, умерла 83-летняя женщина. Она скончалась по дороге в больницу из-за проблем с дыханием. Как выяснили в Минздраве страны, 27 апреля у женщины был всят тест на выявление COVID-19. Положительный результат подтвердился только после ее смерти.

С самого начала коронавирусной пандемии количество зараженных инфекцией на Мальдивах составляет 280 человек.