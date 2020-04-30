Почти полторы тысячи новых коронавирусных больных в Германии

С начала эпидемии в Германии зафиксировано 159 119 случаев заболевания коронавирусом. Из них за последние сутки — 1478.

Днем ранее суточный прирост был ниже — 1304 случая. Как сообщает институт Роберта Коха, за сутки от болезни скончались 173 пациента. Это на 29 человек меньше, чем сутками ранее. Всего в стране вирус унес жизни 6 288 инфицированных.

Победить болезнь смогли 123,5 тысячи немцев. Больше всего зараженных в Баварии. Здесь зарегистрировано 42 080 случаев. В Северном Рейне-Вестфалии — 32 687 пациента, в Баден-Вюртемберге — 31 609 инфицированных. В Берлине положительные тесты на коронавирус получили 5 827 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что канцлер Германии Ангела Меркель сделала "интересное" заявление об антироссийских санкциях. Она отметила, что "санкции против России в настоящий момент неприятны". Ранее похожие мысли выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал приостановить из гуманитарных соображений экономические санкции и запреты, а также войны.