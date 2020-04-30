Посольство России в Улан-Баторе сообщило о том, что Монголия продлила запрет на пассажирское сообщение с другими странами.
"28 апреля 2020 года власти Монголии приняли решение продлить до 31 мая действующие карантинные меры, включая отмену всех регулярных авиарейсов, остановку движения пассажирских поездов и запрет на въезд через автомобильные пункты пропуска иностранных граждан, в том числе граждан России", — сообщило посольство в Twitter.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.