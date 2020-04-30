В Калифорнии придется закрыть пляжи из-за скопления людей

Телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на сообщение ассоциации руководства полиции Калифорнии, сообщил, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом намеревается закрыть пляжи с 1 мая из-за того, что в минувшие выходные на них было много посетителей.