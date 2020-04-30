Телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на сообщение ассоциации руководства полиции Калифорнии, сообщил, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом намеревается закрыть пляжи с 1 мая из-за того, что в минувшие выходные на них было много посетителей.
"Губернатор объявит завтра, что все пляжи и все парки штата в Калифорнии будут закрыты начиная с пятницы, 1 мая", — говорится в сообщении.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.