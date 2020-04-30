Кустурица провел для российских военных экскурсию по Дрвенграду

Группа российских военных, которые сейчас помогают Сербии бороться с коронавирусом побывала в гостях у Эмира Кустурицы в его этнодеревне Дрвенград, расположенной неподалеку от города Ужице. Кинорежиссер поблагодарил в их лице всю Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.

Кустурица лично провел для российских военных экскурсию по своей знаменитой этнодеревне Дрвенград, которая была в 2004 году построена для съемок фильма «Жизнь как чудо», а теперь является одним из символов Сербии.

«Я очень счастлив, что президент Сербии обратился за помощью к России. Сергей Шойгу - мой очень хороший друг, и я очень счастлив, что он послал хорошую русскую армаду. Я благодарю русских военнослужащих за то, что они делают и будут делать в Сербии. Потому что всегда хорошо, когда приезжают наши братья и помогают нам», - говорит режиссер.

Россияне,которые не любят, как признался Михаил Чернышов, руководитель сводного отряда в Сербии, "оставаться в долгу", в благодарность за экскурсию и теплый прием продезинфицировали всю территорию Дрвенграда.