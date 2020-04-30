В Швеции "отваживать" людей от гуляния в парке будет тонна навоза

Власти университетского городка Лунд в Швеции придумали оригинальный способ удержать людей, желающих традиционно отпраздновать Вальпургиеву ночь¹, дома и не позволить им нарушать самоизоляцию, прогуливаясь в парке.

Для этого сегодня, как было, кстати,официально объявлено, в центральном парке города разбросают тонну куриного помета.

"Мы приняли такое решение, чтобы Лунд не стал эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля, поэтому я думаю, что это хорошая инициатива", -

- сказал председатель комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад (цитата газеты Sydsvenskan).

"Мы убиваем сегодня двух зайцев: получаем возможность удобрять газоны, и в то же время это будет вонять, и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво в парке", - пояснил Лундблад, добавив, что единственный потенциальный недостаток идеи в том, что запах не ограничиться парком.

Как в Швеции сдерживают коронавирус

Швеция выбрала "легкий подход" к сдерживанию Covid-19:

избегая строгих запретов, введенных ее северными соседями и большей частью остальной Европы, и отдавая предпочтение личной ответственности перед собой и обществом.

Швеция запретила проведение запланированных собраний численностью более 50 человек, просила - а не приказывала - людей соблюдать физическую дистанцию, избегать несущественных поездок, работать на дому и оставаться дома, если они пожилые или больные.

Магазины, рестораны и тренажерные залы остаются открытыми.

¹ ДЛЯ справки:

Вальпургиева ночь -традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию.

Отмечается 30 апреля по всей Центральной и Северной Европе с вечеринками и кострами.

Праздничные мероприятия классифицируются как "спонтанные", поэтому они не могут быть запрещены властями, но во избежание риска распространения коронавируса многие города и города в Швеции попросили граждан отказаться от этой традиции в этом году.