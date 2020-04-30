Власти университетского городка Лунд в Швеции придумали оригинальный способ удержать людей, желающих традиционно отпраздновать Вальпургиеву ночь¹, дома и не позволить им нарушать самоизоляцию, прогуливаясь в парке.
Для этого сегодня, как было, кстати,официально объявлено, в центральном парке города разбросают тонну куриного помета.
"Мы приняли такое решение, чтобы Лунд не стал эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля, поэтому я думаю, что это хорошая инициатива", -
- сказал председатель комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад (цитата газеты Sydsvenskan).
"Мы убиваем сегодня двух зайцев: получаем возможность удобрять газоны, и в то же время это будет вонять, и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво в парке", - пояснил Лундблад, добавив, что единственный потенциальный недостаток идеи в том, что запах не ограничиться парком.
Швеция выбрала "легкий подход" к сдерживанию Covid-19:
¹ ДЛЯ справки:
Вальпургиева ночь -традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию.
Отмечается 30 апреля по всей Центральной и Северной Европе с вечеринками и кострами.
Праздничные мероприятия классифицируются как "спонтанные", поэтому они не могут быть запрещены властями, но во избежание риска распространения коронавируса многие города и города в Швеции попросили граждан отказаться от этой традиции в этом году.
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