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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

В Швеции "отваживать" людей от гуляния в парке будет тонна навоза

Мир

Власти университетского городка Лунд в Швеции придумали оригинальный способ удержать людей, желающих традиционно отпраздновать Вальпургиеву ночь¹, дома и не позволить им нарушать самоизоляцию, прогуливаясь в парке.

 Для этого сегодня, как было, кстати,официально объявлено, в центральном парке города разбросают тонну куриного помета.

"Мы приняли такое решение, чтобы Лунд не стал эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля, поэтому я думаю, что это хорошая инициатива", -

- сказал председатель комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад (цитата газеты Sydsvenskan).

"Мы убиваем сегодня двух зайцев: получаем возможность удобрять газоны, и в то же время это будет вонять, и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво в парке", - пояснил Лундблад, добавив, что единственный потенциальный недостаток идеи в том, что запах не ограничиться парком.

Как в Швеции сдерживают коронавирус

Швеция выбрала "легкий подход" к сдерживанию Covid-19:

  •  избегая строгих запретов, введенных ее северными соседями и большей частью остальной Европы, и отдавая предпочтение личной ответственности перед собой и обществом.
  • Швеция запретила проведение запланированных собраний численностью более 50 человек,  просила - а не приказывала - людей соблюдать физическую дистанцию, избегать несущественных поездок, работать на дому и оставаться дома, если они пожилые или больные. 
  • Магазины, рестораны и тренажерные залы остаются открытыми.

¹ ДЛЯ справки

Вальпургиева ночь -традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию.

Отмечается 30 апреля по всей Центральной и Северной Европе с вечеринками и кострами. 

Праздничные мероприятия классифицируются как "спонтанные", поэтому они не могут быть запрещены властями, но во избежание риска распространения коронавируса многие города и города в Швеции попросили граждан отказаться от этой традиции в этом году.

Темы швеция город лунд тонна помета вальпургиева ночь
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