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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Нью-Йорк: похоронное агентство хранит тела погибших в грузовиках

Мир

Полиция Нью-Йорка выясняет, почему Бруклинское похоронное бюро прибегло к хранению десятков тел на льду в арендованном грузовике.

Об этом сегодня сообщает агентство Associated Press.

Полиция была вызвана в Бруклинский район случайно проходившим мимо похоронного бюро  прохожего, который пожаловался в службу 911 на запах, исходивший от припаркованных у входа в контору грузовиков.

"Следователи, ответившие на звонок мужчины, прибыв на место обнаружили, что бюро ритуальных услуг арендовало 4 грузовика, чтобы хранить в них около 50 трупов", - рассказывают нью-йоркские копы.

По словам сотрудника правоохранительных органов, никаких уголовных обвинений владельцам бюро не было предъявлено, потому что "похоронное бюро Эндрю т. Клекли неспособно контролировать запахи".

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Нью-йоркские похоронные бюро не справляются, - отмечает The Guardian, - с нагрузкой,  поскольку по меньшей мере 18 000 человек умерли в городе с конца марта.

В городе созданы временные морги. Больницы используют рефрижераторные тракторные прицепы для перевозки нескольких тел одновременно, иногда загружая их на виду у публики на тротуаре. 

Крематории и похоронные конторы умоляют власти о помощи, поскольку не справляются "с потоком смертей" и им уже давно негде хранить тела.

Темы нью-йорк коронавирус похоронные конторы рефрижераторы с трупами
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