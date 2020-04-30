Нью-Йорк: похоронное агентство хранит тела погибших в грузовиках

Полиция Нью-Йорка выясняет, почему Бруклинское похоронное бюро прибегло к хранению десятков тел на льду в арендованном грузовике.

Об этом сегодня сообщает агентство Associated Press.

Полиция была вызвана в Бруклинский район случайно проходившим мимо похоронного бюро прохожего, который пожаловался в службу 911 на запах, исходивший от припаркованных у входа в контору грузовиков.

"Следователи, ответившие на звонок мужчины, прибыв на место обнаружили, что бюро ритуальных услуг арендовало 4 грузовика, чтобы хранить в них около 50 трупов", - рассказывают нью-йоркские копы.

По словам сотрудника правоохранительных органов, никаких уголовных обвинений владельцам бюро не было предъявлено, потому что "похоронное бюро Эндрю т. Клекли неспособно контролировать запахи".

Горячая пора для похоронных контор из-за коронавируса

Нью-йоркские похоронные бюро не справляются, - отмечает The Guardian, - с нагрузкой, поскольку по меньшей мере 18 000 человек умерли в городе с конца марта.

В городе созданы временные морги. Больницы используют рефрижераторные тракторные прицепы для перевозки нескольких тел одновременно, иногда загружая их на виду у публики на тротуаре.

Крематории и похоронные конторы умоляют власти о помощи, поскольку не справляются "с потоком смертей" и им уже давно негде хранить тела.