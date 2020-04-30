Нью-Йорк: похоронное агентство хранит тела погибших в грузовиках

Полиция Нью-Йорка выясняет, почему Бруклинское похоронное бюро прибегло к хранению десятков тел на льду в арендованном грузовике.
Об этом сегодня сообщает агентство Associated Press.
Полиция была вызвана в Бруклинский район случайно проходившим мимо похоронного бюро прохожего, который пожаловался в службу 911 на запах, исходивший от припаркованных у входа в контору грузовиков.
"Следователи, ответившие на звонок мужчины, прибыв на место обнаружили, что бюро ритуальных услуг арендовало 4 грузовика, чтобы хранить в них около 50 трупов", - рассказывают нью-йоркские копы.
По словам сотрудника правоохранительных органов, никаких уголовных обвинений владельцам бюро не было предъявлено, потому что "похоронное бюро Эндрю т. Клекли неспособно контролировать запахи".
Нью-йоркские похоронные бюро не справляются, - отмечает The Guardian, - с нагрузкой, поскольку по меньшей мере 18 000 человек умерли в городе с конца марта.
В городе созданы временные морги. Больницы используют рефрижераторные тракторные прицепы для перевозки нескольких тел одновременно, иногда загружая их на виду у публики на тротуаре.
Крематории и похоронные конторы умоляют власти о помощи, поскольку не справляются "с потоком смертей" и им уже давно негде хранить тела.
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