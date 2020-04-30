Китай вновь откроет Запретный город

Запретный город Китая вновь откроется для посещений в пятницу, 1 мая, через три месяца после его закрытия из - за коронавирусного кризиса.
"Это будет последним свидетельством того, что страна взяла болезнь под контроль", - отмечает AFP.
Огромный императорский дворец, расположенный на площади Тяньаньмэнь, был закрыт 25 января, когда власти Китая ввели приняли чрезвычайные меры для сдерживания коронавируса, включая блокирование целой провинции.
Дворцовый музей - "штаб-квартира" Запретного города - объявил, что
В течение получаса, - сообщает китайский сервис онлайн покупки билетов, - после объявления о возобновлении работы было забронировано около 2,5 тысяч билетов на 1 мая.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.