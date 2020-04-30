Китай вновь откроет Запретный город

Запретный город Китая вновь откроется для посещений в пятницу, 1 мая, через три месяца после его закрытия из - за коронавирусного кризиса.

"Это будет последним свидетельством того, что страна взяла болезнь под контроль", - отмечает AFP.

Условия посещения Запретного города

Огромный императорский дворец, расположенный на площади Тяньаньмэнь, был закрыт 25 января, когда власти Китая ввели приняли чрезвычайные меры для сдерживания коронавируса, включая блокирование целой провинции.

Дворцовый музей - "штаб-квартира" Запретного города - объявил, что

для посетителей пока планируется ежедневный лимит - 5 тысяч в день (до пандемии было 80 тысяч прим. AFP).

посетители должны будут носить маски и показать коды здоровья на специальном мобильном приложении, которое указывает, не является ли человек угрозой заражения,

на входе всем будут мерять температуру, а любой кашляющий турист не будет допущен на территорию,

посетителям придется соблюдать социальную дистанцию в 1 метр.

В течение получаса, - сообщает китайский сервис онлайн покупки билетов, - после объявления о возобновлении работы было забронировано около 2,5 тысяч билетов на 1 мая.