Илон Маск протестует против коронавирусного карантина в США

Илон Маск, мультимиллиардер основатель и главный исполнительный директор компании электромобилей Tesla, присоединился к тем, кто протестует против карантинных мер, введенных из-за коронавируса, потому что они "блокируют экономику" США.

По его словам, карантин стал причиной потери им более $750 млн "только на акциях Tesla".

Илон Маск, занимающий 22-ю строчку рейтинга богатейших людей мира - его состояние оценивается в $ 38,5 млрд, написал в Твиттере:

“верните людям их свободу!"

Твит стал его комментарием на статью Wall Street Journal, в которой утверждается, что карантин "не спас огромное количество жизней", но уже почти разрушил экономику.

Give people their freedom back! https://t.co/iG8OYGaVZ0 — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Эмоциональный пост появился после того, как Tesla была вынуждена отложить запланированное открытие своего завода электромобилей во Фримонте, Калифорния, из-за продления карантина до конца мая. Тесла планировал вновь открыть завод, "стоящий" с 23 марта, 4 мая.