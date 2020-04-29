В Севастополе введут пропуска для проезда через блокпосты

Врио губернатора региона Михаил Развожаев сообщил, что власти Севастополя будут вводить QR-коды для въезда на автомобилях в Севастополь.

"Что касается QR-кодов для проезда через границу (региона с Республикой Крым — прим. ред.), они очень нужны… если въезжаешь со стороны Крыма, если есть наш пропуск, доказывающий, что ты работаешь, — проезжай. Выезжаешь, и если есть справка от работодателя (в Крыму — прим. ред.) с печатью — выезжай. Во всех иных случаях только через QR-код", — сказал Развожаев в эфире TV ForPost.

Михаил Развожаев также отметил, что форма пропусков уже разработана в ситуационном центре Севастополя, он же и будет решать дела о их выдаче.