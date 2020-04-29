Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уже около 40 российских школьников вернулись с обучающих программ в США. Поиск остальных еще продолжается.
"Значительная часть детей вылетела из Нью-Йорка на вывозных рейсах… Порядка 40 ребят в принципе уже за этот период вернулись на территорию России. Только сегодняшним рейсом прибыло 19 школьников", — заявила Захарова на своем брифинге.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.