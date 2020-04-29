В Швеции более 20 тысяч зараженных коронавирусом

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сообщил о том, что число заразившихся коронавирусом в стране достигло отметки в 20302 случая. 2462 человек погибли.

"На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 20 302 случая заражения, всего 2462 человека скончались", — заявил Тегнелл.

За последние сутки в Агентство здравоохранения поступила информация о 107 новых случаях смерти в результате заражения коронавирусом.