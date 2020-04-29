Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сообщил о том, что число заразившихся коронавирусом в стране достигло отметки в 20302 случая. 2462 человек погибли.
"На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 20 302 случая заражения, всего 2462 человека скончались", — заявил Тегнелл.
За последние сутки в Агентство здравоохранения поступила информация о 107 новых случаях смерти в результате заражения коронавирусом.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.