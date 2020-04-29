В посольстве РФ на Кипре сообщили о том, что, по предварительным данным, вывозной рейс россиян планируется на 3 мая.
"Вниманию российских граждан на Кипре, ожидающих возвращения в Российскую Федерацию. По предварительным данным, имеющимся у посольства, 3 мая планируется рейс "Аэрофлота" с Кипра в Россию. Ждем официального подтверждения этой информации и уточнения маршрута перелета", — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.