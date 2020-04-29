Пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сообщил агентству РИА "Новости" о том, что Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии. Транспортировка 80 тысяч тонн нефти будет произведена танкером через порт в литовской Клайпеде.
"Закуплен пока один танкер, это первый танкер нефти (от Саудовской Аравии, который купила Белоруссия — Прим. ред.). Он должен прибыть в порт Клайпеды 11 мая. Объем — 80 тысяч тонн. Продавец — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco", — сказал Тищенко.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.