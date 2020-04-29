Белоруссия купила нефть у Саудовской Аравии

Пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сообщил агентству РИА "Новости" о том, что Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии. Транспортировка 80 тысяч тонн нефти будет произведена танкером через порт в литовской Клайпеде.