В МИДе не знают, сколько россиян остается за границей

Сколько российских туристов остается вне пределов России, неизвестно. В Министерстве иностранных дел нет точных данных.

Об этом рассказал глава Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России Михаил Петраков.

"Назвать точную цифру крайне сложно. Прежде всего, потому, что у нас отсутствует обязательная постановка на консульский учёт. Поэтому многие из росграждан на этот учет не становятся. Кто-то обращается в посольство, кто-то предпочитает регистрироваться на портале ЕПГУ. Кроме того, в ходе уже самого процесса вывоза появляются все новые и новые люди, у которых появляется потребность в вывозе", — пояснил дипломат.

По данным МИД, с 18 марта по 29 апреля спецрейсами на родину вернули около 225 тысяч человек. Их пришлось эвакуировать из 73 стран мира.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что доходы от туризма в мире в этом году могут сократиться на 500 миллиардов долларов. Такое мнение высказали во Всемирной туристской организации ООН. Без работы останутся миллионы сотрудников туристической сферы.

Владимир Жириновский призвал не выпускать россиян в Европу в этом году. По его мнению, это может перечеркнуть все усилия, которые были приложены для борьбы с коронавирусом нового типа.