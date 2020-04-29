Отели и места ночлега начнут работать в Польше в начале мая. Официально им разрешили открыться с 4 мая.
С этой же даты распахнут свои двери для покупателей торговые центры. Правда, посетителям придется соблюдать социальную дистанцию, а на каждые 15 квадратных метров можно будет пропускать только по одному покупателю.
Такое решение приняли в правительстве страны.
"С 6 мая мы хотим допустить открытие детских садов и яслей", — сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
В стране зарегистрировано 12 415 случаев заболевания коронавирусом. Заболевание унесло жизни 606 пациентов. В больницах остаются 2973 человека, дома на карантине находятся 86 тысяч граждан.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что правительство Польши планирует арестовать активы "Газпрома". Таким образом страна хочет получить компенсацию, присужденную судом в Стокгольме. Польские власти понимают, что такое решение задержит реализацию проекта "Северный поток-2". По мнению эксперта Станислава Митраховича, еще одна цель властей Польши — заставить российскую компанию изменить формулу цены на газ для Варшавы.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.