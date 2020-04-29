Польша частично снимает ограничительные меры

Отели и места ночлега начнут работать в Польше в начале мая. Официально им разрешили открыться с 4 мая.

С этой же даты распахнут свои двери для покупателей торговые центры. Правда, посетителям придется соблюдать социальную дистанцию, а на каждые 15 квадратных метров можно будет пропускать только по одному покупателю.

Такое решение приняли в правительстве страны.

"С 6 мая мы хотим допустить открытие детских садов и яслей", — сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В стране зарегистрировано 12 415 случаев заболевания коронавирусом. Заболевание унесло жизни 606 пациентов. В больницах остаются 2973 человека, дома на карантине находятся 86 тысяч граждан.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что правительство Польши планирует арестовать активы "Газпрома". Таким образом страна хочет получить компенсацию, присужденную судом в Стокгольме. Польские власти понимают, что такое решение задержит реализацию проекта "Северный поток-2". По мнению эксперта Станислава Митраховича, еще одна цель властей Польши — заставить российскую компанию изменить формулу цены на газ для Варшавы.