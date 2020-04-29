Оперативный штаб при кабмине Азербайджана сообщил о продлении срока ограничений на въезд и выезд из республики до 31 мая.

"Была проанализирована ситуация в мире в связи с пандемией COVID-19 и с целью предотвращения распространения вируса на территории страны до 31 мая 2020 года продлено ограничение на выезд и въезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом за исключением грузовых и чартерных рейсов", — говорится в пресс-релизе оперштаба, поступившем в распоряжение агенТства РИА "Новости".