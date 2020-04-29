Власти Японии рассматривают возможность ужесточения карантина

Японские власти не исключают того, что в стране придется ужесточить карантин. Такое мнение высказал премьер страны Синдзо Абэ.

Режим чрезвычайной ситуации в Японии введен 8 апреля.

"Нам необходимо рассмотреть возможность новых мер, если существующих мер и законодательной базы недостаточно для полного завершения", — заявил лидер нации.

По данным местного минздрава, в Японии зарегистрировано 14 607 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 426 японцев. Режим ЧС, введенный изначально только в семи префектурах, распространен на всю страну.

Больше всего инфицированных в Токио. Здесь положительные тесты на коронавирус получили 4059 человек. В префектуре Осака коронавирусных больных 1553 человека. Сейчас в Японии закрыты школы, университеты, торговые центры, кинотеатры, библиотеки. Местным жителям рекомендовано не выходить из дома. За нарушение этой рекомендации, однако, никаких штрафов или других санкций не последует.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Япония не будет проводить Олимпийские игры, пока не будет разработана надежная вакцина от коронавируса.