Больше 157 тысяч человек в Германии больны коронавирусом

В Германии вновь отмечают рост летальных исходов от коронавируса. За последние сутки жертвами опасного заболевания стали 202 человека.

Сутками ранее их было 163. Всего в стране насчитывается 6 115 летальных исходов.

Как сообщает институт Роберта Коха, с начала эпидемии в стране зарегистрировано 157 641 случай заражения коронавирусом. Из них за последние сутки — 1304 человека. Днем ранее прирост составил 1144 человека.

По-прежнему сложной остается ситуация в Баварии. Здесь зарегистрировано 41 830 случаев инфицирования. В Северном Рейне-Вестфалии — 32 429 коронавирусных больных. В Бане-Вюртемберге их 31 336 человек, а в Берлине — 5734.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за новой вспышки коронавируса в Германии может сорваться рестарт Бундеслиги. Возобновление чемпионата Германии запланировано на 9 мая. Как отмечают эксперты, новая вспышка зарегистрирована после того, как власти страны ослабили введенные ранее ограничения. По мнению Bild, сейчас могут вновь усилить карантинные меры, что приведет к отмене чемпионата.