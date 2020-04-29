Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Больше 157 тысяч человек в Германии больны коронавирусом

Мир » Европа » Евросоюз

В Германии вновь отмечают рост летальных исходов от коронавируса. За последние сутки жертвами опасного заболевания стали 202 человека.

Сутками ранее их было 163. Всего в стране насчитывается 6 115 летальных исходов.

Как сообщает институт Роберта Коха, с начала эпидемии в стране зарегистрировано 157 641 случай заражения коронавирусом. Из них за последние сутки — 1304 человека. Днем ранее прирост составил 1144 человека.

По-прежнему сложной остается ситуация в Баварии. Здесь зарегистрировано 41 830 случаев инфицирования. В Северном Рейне-Вестфалии — 32 429 коронавирусных больных. В Бане-Вюртемберге их 31 336 человек, а в Берлине — 5734.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за новой вспышки коронавируса в Германии может сорваться рестарт Бундеслиги. Возобновление чемпионата Германии запланировано на 9 мая. Как отмечают эксперты, новая вспышка зарегистрирована после того, как власти страны ослабили введенные ранее ограничения. По мнению Bild, сейчас могут вновь усилить карантинные меры, что приведет к отмене чемпионата.

Темы германия коронавирус
Новости Все >
В России появился сайт по предотвращению ложной информации о COVID-19
В Коммунарке уменьшилось количество пациентов с коронавирусом
Больше 157 тысяч человек в Германии больны коронавирусом
Банки выдали кредиты бизнесу на выплату зарплат на 30 млрд рублей
Умер актер фильма "Миллионер из трущоб" Ирфан Хан
ФСБ задержало преступников, вывозивших драгметаллы за рубеж тоннами
Майгурова называют главным кандидатом на пост главы СБР
Китайские врачи: мужчины хуже переносят коронавирус
На Гаити коронавирус приведет к голоду
В РЖД рассказали о необычных вещах, которые теряли пассажиры
Последние материалы
Зампред Европарламента: антироссийские санкции неэффективны
В Ногинске мужчина вскрывал банкоматы садовой тяпкой
В Воронежской области двое детей заразились коронавирусом
Огромный астероид сегодня пролетит "неподалеку" от Земли
Чуть меньше 10 тысяч человек больны коронавирусом на Украине
Кто и когда предсказал коронавирус в кино и сериалах
Коронавирус — лакмусовая бумажка мировых процессов
Губернатор Камчатки ушел в отставку по собственному желанию
В Москве проводят больше всего тестов на COVID-19 в мире
Популярное
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких

Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.

Чем нужно питаться при воспалении легких
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Новости Украины
Украинский политолог: Лавров поставил ультиматум Киеву. Давно пора
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Василий Амирджанов Киселев предложил увековечить нацистского генерала Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус: пока еще рано вешать на собак Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
Затулин: Лавров просто дал понять Украине, что они заигрались
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Вашингтон и Сеул уверены: Ким Чен Ын "прячется от коронавируса"
Китайцы мудрые, они найдут решение любой проблемы в своих архивах
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Меры против коронавируса могут стать хуже эпидемии
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Россияне всерьез озабочены пандемией и готовы поддержать карантин
Россияне всерьез озабочены пандемией и готовы поддержать карантин
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Эксперт о тотальном контроле
Диетолог рассказала об опасности ночных перекусов
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
Немецкие врачи позируют голыми в знак протеста против нехватки СИЗ
Валерий Коровин: карантин — хороший повод избавиться от компрадорской элиты
Эдгар Запашный: "Нельзя очеловечивать животных"
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ