На Гаити коронавирус приведет к голоду

Около 3,7 миллионов жителей Гаити стали жертвами кризиса, причиной которому стал коронавирус. Власти страны не исключают, что наступит голод.

Спасти ситуацию могут только экстренные меры по спасению экономики.

"Очевидно, что голод будет. У нас уже много безработных. Весь мир переживает рецессию, все страны будут стремиться к рекапитализации бизнеса. Если мы не начнем принимать меры для подготовки к ситуации после распространения коронавируса уже сегодня, у нас будет много проблем", — заявил президент Гаити Жовенель Моиз, обращаясь к нации.

Он рассказал о разработанных мерах поддержки. Так, каждый гражданин страны получит помощь в 30,5 долларов. Первыми материальную помощь получат жители четырех департаментов, наиболее пострадавших от коронавируса. Также в нескольких регионах страны начали распашку земли. Местных фермеров обещали обеспечить семенами.

Стоит отметить, что Гаити — самая бедная страна в Западном полушарии. Здесь зарегистрировано 76 случаев заболевания коронавирусом. Шесть человек скончались. В стране введен режим чрезвычайной санитарной ситуации, действует комендантский час.