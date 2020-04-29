Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил о том, что в храмах Одессы и Донецка будут молиться о дожде для сельского хозяйства.
"По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона во всех храмах Одесской и Донецкой епархий будут осуществлять ежедневно молебны о ниспослании дождя", — говорится в сообщении на сайте отдела.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.