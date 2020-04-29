Зампред Европарламента: антироссийские санкции неэффективны

Антироссийские санкции токсичны для всех: и для России, и для европейских стран. Они показали свою полнейшую неэффективность.

Такое мнение высказал деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд", заместитель председателя Европарламента Фабио Массимо Касталдо.

"Санкции, понимаемые как сдерживающий фактор, в большинстве случаев показали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб различным отраслям экономики, оказав негативное воздействие на целые группы незащищенных людей, которые не имеют никакого отношения к кризису. Так что это (пересмотр санкций — Прим. ред.) не произойдет с сегодня на завтра, но думаю, что этот статус-кво не является ни устойчивым, ни выгодным как для Евросоюза, так и для РФ", — пояснил европейский политик в интервью РИА "Новости".

Италия давно выступает против антироссийских санкций

Он отметил, что за последние годы изменились многие факторы, которые стали причиной введения санкций. В частности, ограничения на Россию наложены из-за присоединения Крыма и напряженности в Луганской и Донецкой народных республиках.

По словам Касталдо, сейчас нужно внести правки в соглашения, сделав их актуальными сегодняшней ситуации. Политик подчеркнул, что Италия давно выступает против антироссийских санкций. Позицию разделяют также Венгрия, Греция, Франция, Кипр, Словакия и Германия.