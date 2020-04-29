Чуть меньше 10 тысяч человек больны коронавирусом на Украине

На 456 больше инфицированных коронавирусом больных стало на Украине. Такова статистика за минувшие сутки.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, жертвами заболевания за последние 24 часа стали 11 человек.

"За прошедшие сутки заболели 456 человек, из них 33 ребенка и 133 медицинских работника, госпитализированы 113 человек. За последние сутки зафиксированы 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождались хроническими заболеваниями", — рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Больше всего новых случаев — 60 — выявлено в Черниговской области. Еще 44 человека — в Тернопольской области. В Киеве зарегистрировано 43 новых инфицированных.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 9866 случаев заражения коронавирусом. Из них 672 человека — дети до 18 лет, 1976 человек — медицинские работники. Общая статистика по смертности достигла 250 пациентов. 1103 украинца смогли победить заболевание.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Еврокомиссия выделит Украине 1,2 млн евро. Средства будут направлены на улучшение делового климата.