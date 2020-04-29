Голодный бунт - в Ливане начались антиправительственные протесты

Уличные протесты, повсеместно перераставшие в столкновения с полицией, захлестнули Ливан.

Протестующие вышли на улицы, несмотря на карантин из-за коронавируса введенный в стране.

Люди настроены решительно.

Например, в городе Триполи протестующие забросали камнями силовиков, которые ответили слезоточивым газом и резиновыми пулями.

В горячую фазу протесты перешли после того, как во вторник один из протестующих скончался от пулевого ранения, полученного им во время ночных столкновений между войсками и сотнями демонстрантов в Триполи.

После похорон 26-летнего Фаваза Ас-Саммана на центральной площади города ан-Нур демонстранты подожгли и вандализировали банки и военную технику.

Чего хотят протестующие

Активисты антиправительственного движения требовали, чтобы власти остановили "беспрецедентную инфляцию и резкое падение ливанского фунта", который потерял более половины своей стоимости по отношению к доллару на черном рынке, достигнув рекордных минимумов 4 тысячи фунтов за доллар.

Ситуация в Ливане

экономика

Министр экономики Рауль Неме заявил, что цены выросли на 55%, а правительство оценивает, что 45% населения в настоящее время живет за чертой бедности.

коронавирус

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Ливане зарегистрировано 717 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 24 человека погибли.