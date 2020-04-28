Власти Франции приняли решение снять режим специальных пропусков для въезда в страну с 11 мая. Ранее ограничение было введено для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Об отмене режима спецпропусков сообщил французский премьер-министр Эдуар Филипп.
Режим пропусков был введен 8 апреля.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.