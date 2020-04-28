Российская Федерация не планирует прекращать финансирование Всемирной организации здравоохранения. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать своё отношение к её деятельности", — сообщил глава МИД.

"Напомню, что когда была вспышка лихорадки Эбола, при решающей роли России была выработана вакцина, были созданы специальные институты в африканских странах, которые взяли на себя главный удар этой лихорадки," — добавил Лавров.