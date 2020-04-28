Политолог оценил решение Украины не признавать геноцид армян в Турции

Украина отказалась признать геноцид армян в Османском империи из корыстных побуждений. Это сделано для того, чтобы поддержать Турцию, в надежде, что та поддержит Украину.

В частности, это касается крымского вопроса.

"Украина сильно выстраивает взаимоотношения с Турцией на предмет того, чтобы Турция не признала возвращение Крыма в состав России. И все время инициирует специфические отношения Турции с крымско-татарской диаспорой. И ради этого готова пойти на решения, которые сильно расходятся с решениями ООН и с решениями, которые приняли все патроны Украины. Это основной пункт, по которому внешняя политика Украины расходится с позицией США, Германии, Франции, которые признали геноцид армян", — пояснил политолог, заместитель председателя научного совета акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного мнения" Иосиф Дискин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Министерство иностранных дел Украины не признало геноцид армян в Османской империи. Документ с рекомендациями по непризнанию данного исторического факта был разослан по государственным учреждениям.