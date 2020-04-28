Аналитик: Чехия не будет ссориться с Россией из-за памятника Коневу

Власти Чехии недовольны сносом памятника маршалу Коневу. Поэтому монумент готовы передать в Россию, лишь бы не портить отношения.

Об этом заявил аналитик по Чехии Иван Воронцов.

"Я могу сказать, что президент Чехии очень обеспокоен этой ситуацией. После того, как памятник был демонтирован, он собрал у себя в Пражском Граде большое совещание, куда был приглашен, в том числе, глава этого муниципального района. И ему было высказано официальное государственное "фи", так как Россия является давним партнером и другом Чешской республики, да и вообще такие дела так не делаются. Потому что решение (о сносе памятника — прим. ред.) было принято не жителями муниципального района, а непосредственно главой. А устанавливал этот памятник не глава муниципального района и не жители, а государство. Поэтому этот вопрос нужно решать с государством", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что сейчас нужно ожидать переговоров на эту тему на уровне министров иностранных дел, возможно, и министров обороны. Как и куда переместят сам памятник, будет решено по окончании эпидемии.

Напомним, что памятник маршалу Коневу был снесен 4 апреля. Накануне министр иностранных дел Чехии заявил, что монумент готовы передать России или разместить в создаваемом сейчас музее памяти 20 века.