Российская Федерация против того, чтобы власть в Ливии перешла к главнокомандующему Ливийской национальной армии, фельдмаршалу Хилифе Хафтару.
Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы не одобряем заявление о том, что теперь фельдмаршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу", — заявил глава МИД РФ.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.