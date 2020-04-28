За сутки более 22 тысяч американцев заразились коронавирусом

В США за последние сутки более 22 тысяч человек заболели новым типом коронавируса. Об этом сообщил Университет Джона Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости и смертности.

Точное количество инфицированных за прошедшие сутки составило 22412 человек. Днем ранее этот показатель составлял 27631 американцев.