В США за последние сутки более 22 тысяч человек заболели новым типом коронавируса. Об этом сообщил Университет Джона Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости и смертности.
Точное количество инфицированных за прошедшие сутки составило 22412 человек. Днем ранее этот показатель составлял 27631 американцев.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.