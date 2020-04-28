Нашу планету ожидает опасность, которая страшнее коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор "Центра планетарной защиты" Анатолий Зайцев. По его словам, к Земле приближается астероид, который может спровоцировать мощные цунами и эффект ядерной зимы.

"Если на Землю упадет астероид такого размера, то все эти проблемы, которые мы сейчас имеем с коронавирусом, поблекнут. Это единственная из природных угроз, которая может смести человечество в мгновение ока", — сообщил Зайцев.

"Если такой астероид упадет в океан — произойдет колоссальная волна цунами. На сушу — эффект ядерной зимы: в атмосферу попадут выбросы пыли, газов так, что лучи солнца не смогут достигать поверхности Земли, и начнется глобальное похолодание", — добавил эксперт.