Премьер Сербии: мы почти готовы заявить о победе над коронавирусом

В Сербии эпидемия коронавируса активно идет на спад. С каждым днем регистрируется все меньше новых случаев заражения и летальных исходов.

Об этом рассказала премьер Сербии Ана Брнабич.

"Сегодня мы находимся на этапе ослабления эпидемии, видим, что процент зараженных колеблется около 5,8% по отношению к общему числу тестированных. И хотя еще не можем провозгласить победу, у нас есть основания думать, что сможем это сделать. Если сохраним дисциплину и управление кризисной ситуацией, мне кажется, что сможем сказать — нам удалось запланированное", — заявила политик.

Она напомнила, что смертность от коронавируса в Сербии одна из самых низких в Европе — 1,9%. В своей речи премьер также поблагодарила партнеров из Китая, Евросоюза, России, США, ОАЭ, Норвегии и Венгрии, которые помогли стране в борьбе с COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что количество инфицированных коронавирусом в Сербии превысило восемь тысяч человек. В больницах остаются свыше трех тысяч пациентов. С начала эпидемии жертвами стали более 156 человек.