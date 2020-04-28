Израиль не планирует открывать границы для иностранцев

Власти Израиля не планируют изменять визовый режим для граждан России. Таких решений не ожидается даже на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом рассказал временный поверенный в делах Израиля в России Эли Белоцерковский.

"Я не вижу какого-то изменения и какой-то дополнительной меры, которая касается виз. Между нашими странами действует безвизовый режим, и я думаю, что этот режим будет продолжаться. Во всяком случае, с израильской стороны не предвидится никаких изменений в этом направлении", — пояснил дипломат.

Израиль не готов принимать иностранных туристов

Об открытии границ в стране речи тоже пока не идет. Израиль не готов принимать иностранных туристов. Решение об этом может быть принято позднее, когда спадет эпидемия коронавируса. В первую очередь в стране планируют запустить внутренний туризм, наладить авиасообщение, после чего будут рассматривать возобновление авиасообщения с другими странами.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Израиля перешли ко второму этапу смягчения ограничительных мер. В частности, в стране разрешили работать магазинам и салонам красоты. С 3 мая небольшие коттеджи для отдыха начнут принимать гостей.