Генерала ФСБ назвали главным фигурантом дела MH17

Главным фигурантом расследования падения малазийского "Боинга" в Донбассе может стать генерал Федеральной службы безопасности. Об этом сообщила "Русская служба Би-би-си".

Следователи определили, что всю "операцию" на востоке Украины курировал генерал ФСБ под псевдонимом "Владимир Иванович". Его имя фигурирует в переговорах донецких ополченцев. Также сообщается, что приказам "Владимира Ивановича" подчинялся бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.