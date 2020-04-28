Главным фигурантом расследования падения малазийского "Боинга" в Донбассе может стать генерал Федеральной службы безопасности. Об этом сообщила "Русская служба Би-би-си".
Следователи определили, что всю "операцию" на востоке Украины курировал генерал ФСБ под псевдонимом "Владимир Иванович". Его имя фигурирует в переговорах донецких ополченцев. Также сообщается, что приказам "Владимира Ивановича" подчинялся бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.