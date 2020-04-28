Правительство Украины решило отозвать представление о назначении Михаила Саакашвили вице-премьером. СМИ сообщают, что это произошло из-за недостаточного количества голосов в парламенте.
"Назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов", — сообщил журналист Юрий Бутусов.
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