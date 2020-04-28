Премьер Японии не приедет праздновать юбилей Победы в сентябре

В случае празднования Дня Победы в сентябре, японская делегация отменит свой визит. В частности, в Россию не приедет премьер-министр Синдзо Абэ.

Об этом со ссылкой на МИД Японии пишет газета Asahi Shimbun. По мнению японцев, визит Абэ в Москву будет расцениваться как признание включения южной части Курильских островов в состав СССР.

Напомним, сейчас в России называются как наиболее вероятные для празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне две даты — 24 июня и 3 сентября. На 3 сентября недавно официально перенесли дату окончания Второй мировой войны. В этот день советские войска нанесли сокрушительный удар Японии, что завершило войну.

Японская газета пишет, что празднование Дня Победы 3 сентября будет посвящено именно победе над Японией. Позиция страны уже доведена до Москвы.

Решение об отмене парада Победы и других мероприятий, посвященных юбилейной дате, 16 апреля принял Владимир Путин. Он подчеркнул, что это вынужденная мера на фоне ситуации с коронавирусом, и пообещал, что парад обязательно состоится в 2020 году.