Турция направила в США самолет с гуманитарной помощью

Из Турции в США вылетел военно-транспортный самолет с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказали в Министерстве национальной обороны Турции. Ранее страна уже посылала гуманитарные грузы в Италию, Испанию и Великобританию.