Из Турции в США вылетел военно-транспортный самолет с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказали в Министерстве национальной обороны Турции. Ранее страна уже посылала гуманитарные грузы в Италию, Испанию и Великобританию.
"Процесс погрузки медицинских принадлежностей на борт самолета ВВС Турции, который доставит их в США, завершен. Наш самолет вылетел с авиабазы Этимесгут в Анкаре", — сообщили в министерстве.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.