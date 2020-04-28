Британский премьер Борис Джонсон вернулся к работе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал свое первое публичное заявление с момента госпитализации с коронавирусом три недели назад.

Джонсон отметил, что в стране наметился "перелом ситуации со вспышкой пандемии", но отказался ослабить введенные из-за нее ограничительные меры.

"Благодарю всех британцев за то, что вы провели этот месяц дома и тем самым помогли остановить распространение вируса. Мы потеряли более 20 тысяч человек, но сохранили жизни остальным".

Премьер предупредил, что сейчас не время ослаблять запреты.

Напомним, что Борис Джонсон стал первым мировым лидером,заразившимся COVID-19. Он провел неделю в больнице, в том числе три ночи в реанимации.

И вот в воскресенье вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит, после того как две недели провел, выздоравливая окончательно, в своем загородном доме.

В его отсутствие правительство Великобритании столкнулось с растущей критикой в отношении своей реакции на пандемию, поскольку число погибших в Великобритании - одно из самых высоких в мире.