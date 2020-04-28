Польша хочет арестовать активы "Газпрома" в "Северном потоке-2"

Правительство Польши планирует арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, которую польской стороне присудил Арбитражный суд в Стокгольме.

Об этом рассказал заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский. По его словам, несколько лет назад так поступила Украина.