Правительство Польши планирует арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, которую польской стороне присудил Арбитражный суд в Стокгольме.
Об этом рассказал заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский. По его словам, несколько лет назад так поступила Украина.
"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея — занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", — заявил Ковальский.
На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.