Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского

Москве пора перестать разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, ибо смысла в таких разговорах нет никакого. Кремлю пора начать поступать с ним так же, как в своё время с Петром Порошенко, — не отвечать на звонки.
Об этом заявил Михаил Погребинский, известный украинский политолог.
Он считает, что за время своего президентства Зеленский неоднократно наглядно продемонстрировал свое нежелание "выводить российско-украинские отношения в конструктивное русло".
"Если эмоционально подходить к сегодняшним отношениям Москвы и Киева, то я вообще считаю, что после того, что уже наговорил наш президент, с ним вообще разговаривать бессмысленно. Москва не должна с ним разговаривать точно так же, как с какого-то момента Путин перестал брать трубку, когда звонил Порошенко".
"Зеленский за короткий срок умудрился перейти целый ряд всяких красных линий. То он заявил, что Украина освободила Освенцим, то потребовал, чтобы "с России спросили за Холокост"… Это ж додуматься до такого надо было. Даже самым рьяным русофобам в США и вообще на Западе такое в голову не приходило", — говорит политолог.
И напоминает, как демонстративно Зеленский не выполняет подписанные им же самим на саммите в Париже договорённости:
"Человек ляпает языком, не думая. Человек абсолютно безответственный. Сейчас он хочет — как сам неоднократно заявлял — следующей встречи в "нормандском формате"… А что сделал по старому? Ровно — ничего. Взять хотя имплементацию формулы Штайнмайера. За 4 месяца — и ни одного шага для этого не сделано. Более того, он повторяет как мантру, что и не будет это делать. Ну как с тобой встречаться, о чём с тобой можно после этого разговаривать?".
Напомним, Сергей Ларов, глава МИД России, заявил, что Москва не будет даже договариваться о новой встрече в "нормандском формате", пока Украина не выполнит все прежние обязательства.
На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.