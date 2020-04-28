Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского

Москве пора перестать разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, ибо смысла в таких разговорах нет никакого. Кремлю пора начать поступать с ним так же, как в своё время с Петром Порошенко, — не отвечать на звонки.

Об этом заявил Михаил Погребинский, известный украинский политолог.

Он считает, что за время своего президентства Зеленский неоднократно наглядно продемонстрировал свое нежелание "выводить российско-украинские отношения в конструктивное русло".

"Если эмоционально подходить к сегодняшним отношениям Москвы и Киева, то я вообще считаю, что после того, что уже наговорил наш президент, с ним вообще разговаривать бессмысленно. Москва не должна с ним разговаривать точно так же, как с какого-то момента Путин перестал брать трубку, когда звонил Порошенко".

Ведет себя так, как записным русофобам и не снилось

"Зеленский за короткий срок умудрился перейти целый ряд всяких красных линий. То он заявил, что Украина освободила Освенцим, то потребовал, чтобы "с России спросили за Холокост"… Это ж додуматься до такого надо было. Даже самым рьяным русофобам в США и вообще на Западе такое в голову не приходило", — говорит политолог.

Слова свои с легкостью берет обратно

И напоминает, как демонстративно Зеленский не выполняет подписанные им же самим на саммите в Париже договорённости:

"Человек ляпает языком, не думая. Человек абсолютно безответственный. Сейчас он хочет — как сам неоднократно заявлял — следующей встречи в "нормандском формате"… А что сделал по старому? Ровно — ничего. Взять хотя имплементацию формулы Штайнмайера. За 4 месяца — и ни одного шага для этого не сделано. Более того, он повторяет как мантру, что и не будет это делать. Ну как с тобой встречаться, о чём с тобой можно после этого разговаривать?".

Напомним, Сергей Ларов, глава МИД России, заявил, что Москва не будет даже договариваться о новой встрече в "нормандском формате", пока Украина не выполнит все прежние обязательства.