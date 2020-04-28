Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам на брифинге в Белом доме, что знает о реальном положении дел северокорейского лидера Ким Чен Ына. По его словам, глава КНДР жив и здоров.

"Да … но я не могу говорить об этом сейчас. Я просто желаю ему всего хорошего", — ответил Трамп на вопрос, осведомлен ли он о судьбе Ким Чен Ына.

"Я надеюсь, что он в порядке, — продолжил президент США, выступая на пресс-конференции в Белом доме. — Я действительно знаю, как у него дела, условно говоря", — добавил американский лидер.