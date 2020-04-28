Вероятный новый очаг коронавируса в Латинской Америке - тюрьмы

Тюрьмы в Латинской Америке имеют все шансы стать практически неуправляемыми центрами распространения коронавируса.

Тревогу по этому поводу забили правозащитники после того, как президент Сальвадора Найиб Букеле распорядился ужесточить режим и тщательнее обыскивать камеры, в которых содержатся заключенные.

Поводом для этого стали убийства более 20 человек по всей стране, приказы о которых, как считают в полиции, исходили от заключенных лидеров банд.

В качестве подтверждения опасений распространения в тюрьмах COVID-2019 правозащитники размещают в интернете фотографии заключенных в Сальвадоре, "плотно упакованных во время обыска".

"Власти теснят заключенных, хотя и в масках, плотно в тюремных дворах во время, пока их камеры обыскивают сотрудники тюрьмы", — говорят активисты.

Ситуация с коронавирусом

В Чили в тюрьме Пуэнте-Альто в центре Сантьяго зарегистрировано более 300 случаев заболевания среди 1100 заключенных.

В Доминиканской Республике более 5500 заключенных прошли тестирование в тюрьме Ла-Виктория, причем по меньшей мере 239 из них дали положительный результат.