Проведение Олимпиады в Токио в 2021 году "под вопросом"

Глава Токийской Медицинской Ассоциации (JMA) считает, что Олимпийские игры в Токио, которые теперь, после перенесения сроков проведения из-за пандемии коронавируса, должны состояться следующим летом, снова могут быть отложены по той же причине.

"Если не будет разработана эффективная вакцина, я думаю, что будет трудно провести Олимпиаду в следующем году, - сказал президент JMA Еситаке Йококура, выступая сегодня перед журналистами в Токио. - Вспышка болезни распространяется не только на Японию ... это общемировая проблема."

Напомним, что ранее эксперты в области здравоохранения уже поставили под сомнение планы проведения Игр в июле и августе следующего года. На прошлой неделе Кентаро Ивата, специалист по инфекционным заболеваниям, сказал, что он считает "маловероятным", что Игры пройдут чуть более чем через год (об этом подробнее читайте в материале на сайте - прим. ред).