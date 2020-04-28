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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Проведение Олимпиады в Токио в 2021 году "под вопросом"

Мир

Глава Токийской Медицинской Ассоциации (JMA) считает, что Олимпийские игры в Токио, которые теперь, после перенесения сроков проведения из-за пандемии коронавируса, должны состояться следующим летом, снова могут быть отложены по той же причине.  

"Если не будет разработана эффективная вакцина, я думаю, что будет трудно провести Олимпиаду в следующем году, - сказал президент JMA Еситаке Йококура, выступая сегодня перед журналистами в Токио. - Вспышка болезни распространяется не только на Японию ... это общемировая проблема."

Напомним, что ранее эксперты в области здравоохранения уже поставили под сомнение планы проведения Игр в июле и августе следующего года. На прошлой неделе Кентаро Ивата, специалист по инфекционным заболеваниям, сказал, что он считает "маловероятным", что Игры пройдут чуть более чем через год (об этом подробнее читайте в материале на сайте - прим. ред).

 

 

Темы пандемия олимпиада в токио
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